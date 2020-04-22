Как ижевчанам помянуть усопших на Радоницу в период самоизоляции?

22 Апр 2020 2020-04-22T10:38:36+03:00

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В этом году из-за распространения коронавируса кладбища города закрыли. Тем временем близится Радоница — день, когда принято посещать могилы родственников. Ижевчане интересуются, как можно помянуть родных, не нарушая запрета властей.

— Каждый год я приезжаю на могилу к родителям во время Радоницы. Как можно почтить память родственников, если кладбища закрыты? — интересуется Светлана.

Отец Илья, клирик Михаило-Архангельского кафедрального собора, рассказал нашему журналисту, как быть в такой ситуации.

— В первую очередь каждый православный верующий христианин в сложившейся ситуации может помолиться дома. Есть молитвы на упокоение усопших. В век цифровых технологий есть возможность подавать записки в храмы онлайн, чтобы священники поминали усопших родственников. Молитва — это духовная связь связь через Бога с нашими родственниками в загробном мире, — говорит отец Илья.

Не случится ничего страшного, если вы помянете родных в этот день дома, а на могилу сходите, когда будет возможность.

Справка «КП»

Радоница приходится на вторник второй седмицы (недели) после Пасхи. В этот день в церквях молятся об усопших.

— В этот день мы разделяем радость победы Христовой над смертью и над грехом. Поэтому на Радоницу принято подавать поминальные записки, которые потом зачитываются на панихиде. По традиции в этот день принято посещать своих усопших родственников на кладбище и облагораживать их место захоронения, — поясняет отец Илья.

ИСТОЧНИК KP.RU