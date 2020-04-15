2020-04-15T11:53:20+03:00
Общество

Кладбища Ижевска будут закрыты для посещения с 17 апреля

Ранее глава Удмуртии запретил ходить в церкви
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске для посещения будут закрыты кладбища. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

- С 17 апреля городские кладбища можно будет посещать только для организации погребения. Подчеркну, что территории кладбищ еще не обработаны от клещей и грызунов, обработка запланирована только к началу мая. Всем верующим рекомендую отнестись к этим мерам с пониманием, соблюдать режим самоизоляции, - отметил глава Ижевска.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире сообщил о том, что с 17 апреля все храмы и церкви будут закрыты до особого распоряжения из-за распространения коронавируса. Это было связано с оживленными очередями в церкви в Вербное воскресенье.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об ужесточении мер в связи с коронавирусом .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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