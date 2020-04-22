2020-04-22T13:00:24+03:00
Общество

Глава Ижевска рассказал, кто возглавил «Ижводоканал»

Ранее стало известно, что Владислав Катаев покидает пост директора предприятия
Дарья ПОРСЕВА
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал журналистам, кто возглавил «Ижводоконал». 22 апреля стало известно, что предыдущий директор Владислав Катаев покидает пост.

- Директором назначен Пономарев Александр Николаевич. Он был директором МУП «ДРЭУ», в его послужном списке выведение МУП «ДРЭУ» из убытков. Организовав работу на своем участке, я посчитал нужным перевести его на более ответственное место. Задачи перед новым директором - привлечение инвестиций, повышение устойчивости предприятия, выведение его из убытков. Владислав Катаев продолжает работать в компании, он возглавит ветку главного инженера и будет реализовывать перечисленные задачи, - отметил Олег Николаевич.

Также глава столицы Удмуртии сообщил, кто возглавит ДРЭУ вместо Пономарева Андрея.

- В ДРЭУ назначен новый директор Палладин Андрей Викторович, он работает уже третью неделю. Он возглавлял «Горсервис», который сейчас возглавил зам Палладина, - поделился глава Ижевска.

Глава Ижевска рассказал, кто возглавит "Ижводоканал" и как контролируют въезжающих в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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