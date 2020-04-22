2020-04-22T14:47:07+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии месяц прятал в сарае тело убитого знакомого

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жителя Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В феврале 2020 года в полицию поступило заявление о пропаже от родственников 45-летнего жителя Оренбургской области. Оказалось, мужчина несколько месяцев назад уехал в Удмуртию на заработки. В ходе расследования установлено, что мужчину убили. Потерпевший познакомился с 61-летним обвиняемым и переехал к нему жить в Завьяловский район. Мужчины выпивали, в один из дней января между ними произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. Мужчина скончался, а обвиняемый завернул тело в палас и перетащил в сарай, сам уехал жить к родственникам, - сообщает пресс-служба.

В ходе осмотра места происшествия было изъято орудие преступления – нож. Следователи допросили свидетелей, были проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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