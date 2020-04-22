Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Можге

22 Апр 2020 2020-04-22T13:57:06+03:00

Мужчина не так давно вернулся из Москвы

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В Можге (Удмуртия) зарегистрирован первый случай заражения коронавируса. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов в соцсетях.

- 16 апреля мужчина вернулся из Москвы, при прохождении КПП у него были выявлены первичные признаки возможного заболевания. Ему было выдано постановление о двухнедельном карантине. 17 апреля у гражданина был взят мазок, который в этот же день направили на лабораторное исследование. Сегодня, 22 апреля, анализ – подтвердился, - отметил Михаил Трофимов.

Также глава Можги рассказал, что болезнь проходит в легкой форме и мужчина находится дома, под ежедневным контролем врачей. А также кроме жены у мужчины в Можге не было контактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU