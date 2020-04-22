2020-04-22T15:31:21+03:00
Общество

Где в Удмуртии запустят беспилотники с громкоговорителями?

В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В среду, 22 апреля, жители двух сел Удмуртии услышат сообщение о мерах самоизоляции с неба. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- С 22 апреля на территории населенных пунктов Алнаши и Грахово будет проводится оповещение населения с использованием беспилотных летательных аппаратов силами Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и местной компании-изготовителя, - сообщает пресс-служба ведомства. - Примерное расписание полетов на 22 апреля: с 12:00 до 14:00 в селе Алнаши, с 15:00 до 17:00 в Грахово. Текст оповещения следующий: «Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Также в МЧС отметили, что запуски будут производиться в зависимости от погодных условий, то есть, при сильном ветре или дожде их могут отменить или перенести.

Для оповещения используется один беспилотный летательный аппарат самолетного типа с дистанционным модулем голосового вещания «Тревога-1». Он был разработан совместно с чрезвычайным ведомством региона ещё в 2013 году. Аппарат будет перемещаться на высоте 150 метров, такая высота обеспечивает отличную слышимость для населения.

Отметим, что этот метод для Удмуртии новый, и пока его планируют испробовать только в двух населенных пунктах. О том, будет ли данный опыт распространяться на другие районы пока не сообщается.

МЧС Удмуртии проводит оповещение населения с помощью беспилотников .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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