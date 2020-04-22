Ижевчанка лишилась более 270 тысяч рублей под предлогом оказания помощи детскому фонду
В полицию Ижевска обратилась 55-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В марте 2020 году в соцсетях она познакомилась с пользователем, который рассказал, что он занимается благотворительностью и хочет перевести деньги на счет одного из детских фондов России. Оказалось он живет в другой стране и у него не получается оплатить комиссию. Он попросил сделать это потерпевшую, уверив, что обязательно вернет деньги. Женщина перевела более 275 тысяч рублей на счета, которые ей дал злоумышленник, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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