2020-04-22T17:20:47+03:00
Общество

Герои Удмуртии: 9 мая на экранах Ижевска будут транслировать фото ветеранов

Рекламные агентства Ижевска запускают социальную акцию памяти
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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До одного из самых главных праздников нашей страны – Дня Победы – осталось чуть больше двух недель. В юбилейный год, несмотря на действующие в стране ограничения, благодарные потомки всё же смогут не только почтить память своих дедов и бабушек, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны или ковавших победы в тылу, но и сделать это масштабно, на весь Ижевск.

Дело в том, что в 9 мая рекламные агентства нашего города – «Аренда групп», «ИМТВ.групп», «Комос-Медиа» – запускают необычную акцию памяти. В день 75-летия Великой Победы, указанные компании разместят на своих площадках фотографии героев Удмуртии – прошедших войну предков нынешних жителей. По сути, это та же акция, что и легендарный «Бессмертный полк», но проходящая в новом формате. Фотографии будут транслироваться на экране ТЦ "Сигма", на мониторах в общественном транспорте, на светодиодных экранах по всему городу.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно выполнить всего несколько простых действий:

- разместить в соцсетях фотографию* своего героя;

- добавить описание (ФИО, годы жизни, звание, фронт, завод и т.д.);

- сопроводить запись хештегом #ЛицаПобедыИжевск.

Готово! Мы сами соберем все фотографии. На данный момент у нас уже больше 670 снимков и историй о ветеранах. На их основе мы сделаем видеоклип для трансляции на городских рекламных экранах. В течение всего праздничного 9 мая портреты ваших ветеранов будут на экранах Ижевска.

*Публикуя фотографии с хештегом #ЛицаПобедыИжевск, пользователи дают согласие на их использование в проекте «Лица Победы на экранах города».

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Лица Победы, ветераны Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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