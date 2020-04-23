2020-04-23T07:10:52+03:00
Общество

3 случая бешенства у животных выявлено в Ижевске

В частности, антиген вируса был обнаружен у кота
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске выявили три новых случая вируса бешенства у домашних животных. Об этом сообщает ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Сообщается, что антиген вируса бешенства выявлен у кота, контактировавшего с другими безнадзорными животными. Также хозяева кота обращались за ветеринарной помощью в частную клинику, расположенную на территории Устиновского района. Об остальных зараженных животных не сообщается.

- Ижевской станцией по борьбе с болезнями животных проведена дезинфекция всех помещений и придомовой территории, где содержалось заболевшее животное, а также стационара частной ветеринарной клиники в Устиновском районе города Ижевска, - передается в сообщении.

Также 17 -18 апреля 2020 проводилась выездная вакцинация в неблагополучных пунктах по бешенству. Всего вакцинировано 298 животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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