2020-04-22T17:04:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом

А также как защитить домашнее животное от опасных болезней
ВАХРУШЕВА Ксения
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Животные болеют вирусными болезнями, но тип вируса у них другой. Сообщила в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) ветеринар клиники «Гуффи» Галина Щучко.

Ветеринар из Ижевска рассказала, могут ли домашние животные стать переносчиками коронавируса

00:00
00:00

Болеют животные по-другому, не так, как люди, а значит заразить своего хозяина не могут. Если бы коронавирус передавался так, как это происходит у людей, - считает ветеринар, - то мы бы столкнулись с массовым заболеванием кошек и собак. А такого сейчас не регистрируется.

Зато заболеть бешенством вполне возможно. Удмуртия входит в число неблагополучных по этому показателю регионов. Заболевание неизлечимое и чтобы избежать его необходимо обязательно вакцинировать своего питомца. О том, как защитить животное от клещей и от других опасностей, слушайте в нашем подкасте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции.

- На одном из участков автодороги в Удмуртии начались ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Герои Удмуртии: 9 мая на экранах Ижевска будут транслировать фото ветеранов
Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом
В период нереста в Удмуртии запретят рыбачить
Опрос для предпринимателей о дизайн-коде запустил Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии
На автодороге Алнаши - Грахово в Удмуртии начались ремонтные работы
Где в Удмуртии запустят беспилотники с громкоговорителями?
Житель Удмуртии месяц прятал в сарае тело убитого знакомого
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Можге
Ижевчанка лишилась более 270 тысяч рублей под предлогом оказания помощи детскому фонду
Глава Ижевска рассказал, кто возглавил «Ижводоканал»
Два пенсионера пострадали в ДТП в Ижевске
«Ижводоканал» возглавит новый директор
Как ижевчанам помянуть усопших на Радоницу в период самоизоляции?
С 22 апреля в Ижевске изменится расписание некоторых автобусов
Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане
Сразу по нескольким позициям Удмуртия попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Ижевчанину грозит 6 лет тюрьмы за кражи из дачных домов
Реконструкцию Нацбиблиотеки Удмуртии завершат в 2021 году
Уроженка Ижевска Алина Загитова стала 8-й в мировом рейтинге фигуристок
Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан
46-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве малознакомого мужчины
Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили
Ижевчанина осудили за избиение детей супруги