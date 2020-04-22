Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T17:04:29+03:00

А также как защитить домашнее животное от опасных болезней

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Животные болеют вирусными болезнями, но тип вируса у них другой. Сообщила в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) ветеринар клиники «Гуффи» Галина Щучко.

Ветеринар из Ижевска рассказала, могут ли домашние животные стать переносчиками коронавируса 00:00 00:00

Болеют животные по-другому, не так, как люди, а значит заразить своего хозяина не могут. Если бы коронавирус передавался так, как это происходит у людей, - считает ветеринар, - то мы бы столкнулись с массовым заболеванием кошек и собак. А такого сейчас не регистрируется.

Зато заболеть бешенством вполне возможно. Удмуртия входит в число неблагополучных по этому показателю регионов. Заболевание неизлечимое и чтобы избежать его необходимо обязательно вакцинировать своего питомца. О том, как защитить животное от клещей и от других опасностей, слушайте в нашем подкасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU