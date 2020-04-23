Инициативу присвоить Ижевску звание «Город трудовой доблести» поддержали 100 000 человек

23 Апр 2020 2020-04-23T11:20:05+03:00

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Около 100 000 ижевчан поддержали инициативу присвоить Ижевску звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Среди активистов, которые выступили за присвоение звания - глава города Олег Бекмеметьев, Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова, известный историк Евгений Шумилов, заместитель директора ВЦ «Галерея» Марина Рупасова. А также подписи в поддержку Ижевска оставили рабочие промышленных предприятий города, местные депутаты, ветераны-оружейники и многие другие.

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- О том, что наш город заслуживает этот статус, особенно хорошо знают те, кто увлекается историей Ижевска и изучал период Великой Отечественной войны, - рассказал на встрече с журналистами Олег Бекмеметьев, глава Ижевска. - Ижевчане и те, кто приехал из других регионов, все мы ковали нашу великую Победу в этой великой войне. Я всегда с гордостью рассказываю, что на заводах Ижевска в те годы производились все без исключения виды стрелкового оружия. Мы за сутки выпускали столько оружия, что обеспечивали одну авиационную бригаду, одну мотострелковую дивизию. Безусловно, те, кто нес вахту на трудовом фронте, внесли в Победу огромный вклад.

Также глава города отметил, что Ижевск принял на своей территории очень большое количество военных госпиталей. Нельзя не вспомнить о том, как люди отдавали из дома последнее местным бойцам: варежки, валенки, тулупы, шарфы, шерстяные носки. Собирали деньги, сдавали металлолом, чтобы оснастить армию танками, самолетами.

- Мы - Город трудовой доблести, мы поборемся за это звание и, уверен, мы его получим, - заключил Олег Николаевич.

Звание города трудовой доблести позволит Ижевску уделить больше внимания сохранению военно-исторического и трудового наследия столицы Удмуртии, больше сил и средств вкладывать в патриотическое воспитание его жителей, прежде всего молодежи. Еще в городе установят стелу с изображением герба Ижевска. Также возможна поддержка в проведении 1 Мая, 9 Мая и Дня города.

Станет ли Ижевск городом трудовой доблести, горожане узнают ближе к 1 мая, а пока голосование продолжается на сайте или по прямой ссылке.

Напомним, решение о том, что в России теперь будет присваиваться звание «Город трудовой доблести», было принято федеральными властями в начале этого года. Претендовать на него могут города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU