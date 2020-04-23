Выдачу продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям Удмуртии возобновили
В Удмуртии возобновили выдачу продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Наборы формируются на 14 дней, состав зависит от возраста детей — дошкольники и школьники. В первом случае комплекты будут иметь больше молочное наполнение, во втором — мясные продукты. Каждый продукт проверяется на сертификацию, срок годности, целостность упаковки. Стоимость двух наборов — 1 680 рублей
- В каждом наборе — 14 позиций. Это мука, растительное масло, сгущенка, мясные консервы, макароны, крупы, кондитерские изделия, сок, сушеные овощи и т. д., - отметила министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.
Наборы уже получили семьи из Киясовского района, 23 апреля продукты отправили в Камбарский район, 24 апреля – в Сарапульский район и Сарапул. Наборы продуктов будут выдаваться до 5 мая — их перечень будет обновляться каждые две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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