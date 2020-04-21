«Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили

21 Апр 2020 2020-04-21T06:38:46+03:00

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В Удмуртии вновь приостановили выдачу продуктовых наборов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире.

- Многодетная мама получила продуктовый набор в начале апреля, в крупе нашли червяков. Вы пишете, что на вас сейчас оказывается какое-то давление. Ситуация серьезная. Мы уже начали сегодня развозить наборы по районам. Я должен разобраться, привлекая специалистов из правоохранительных органов. Поэтому надо приостановить процесс выдачи. Нам надо понять, можем ли мы выдавать крупу и прочее. Мы должны исключить любой риск некачественной продукции, - отметил глава республики.

В эфире глава региона поручил главе Можги разобраться с ситуацией и проследить за тем, чтобы "многодетную маму не терроризировали".

Также Александр Владимирович сообщил, что 20 апреля уже выдали часть продуктовых наборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU