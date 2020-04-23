Видео ижевчанки из «ТикТока» попало в эфир Первого канала
22 апреля на Первом канале вышел небольшой сюжет о том, как жители России развлекаются в режиме самоизоляции. На видео одни делают растяжку, другие – жонглируют.
В такой смешной сюжет удалось попасть и ижевчанке Юлии Нуриевой. На видео, которое было взято со страницы горожанки в «ТикТоке»*, девушка участвовала в челлендже (букв. «вызов», ролик, где человек выполняет задание и записывает это видео) «Читаю классиков» и цитировала Александра Блока.
– О том, что мое видео попало на Первый канал, мне рассказали друзья. Я сначала не поверила, думала шутят! Очень удивлена, что из миллиона роликов мой выбрали
Девушка признается, что в «ТикТоке» зарегистрировалась не так давно, но быстро «влилась».
– Начала снимать смешные видео с дочкой, участвовать в челленджах и всего за месяц набрала 15 000 подписчиков. А мои некоторые ролики набрали по 500 000 просмотров, подытоживает Юлия.
*«ТикТок» — социальная сеть, где пользователи публикуют короткие видео, чаще всего юмористического содержания.
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Видео ижевчанки из ТикТока попало в эфир Первого канала .Юлию показали на 1.57 минуте
ИСТОЧНИК KP.RU
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