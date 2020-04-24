Мошенники, предлагающие пройти домашний тест на коронавирус, появились в Удмуртии

24 Апр 2020 2020-04-24T06:08:22+03:00

Также в некоторых районах отмечены попытки торговли «лекарством от коронавируса»

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Пандемия коронавируса – это лишний повод для мошенников нажиться на доверчивых людях. Так, в Удмуртии начали появляться злоумышленники, предлагающие жителями платно пройти некий «домашний тест». Об этом 23 апреля рассказал в прямом эфире Александр Бречалов.

В Сарапульском районе даже замечена машина, в которой такие тесты продают – ее номер уже передан в МВД.

Как отметил глава республики, анализы на новую коронавирусную инфекцию могут проводить только сертифицированные лаборатории Роспотребнадзора и Минздрава.

Также мошенники пытаются продавать некое «лекарство от коронавируса».

- На сегодняшний день лекарства от коронавируса не существует, - напомнил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU