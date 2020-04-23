2020-04-23T15:09:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции

Рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Сарапуле (Удмуртия) в ходе рейдов выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 23 организации (магазины, ТЦ, бары, кафе) продолжали работать, несмотря на распоряжение главы республики о введении режима повышенной готовности. При этом 17 организаций продавали товары, не входящие в перечень товаров и услуг первой необходимости. По все фактам проводятся проверки, - сообщает пресс-служба.

Также в рамках рейда были выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Нарушителями стали 35 жителей Сарапула, в отношении них составлены протоколы.

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В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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