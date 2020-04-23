В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции
В Сарапуле (Удмуртия) в ходе рейдов выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Так, 23 организации (магазины, ТЦ, бары, кафе) продолжали работать, несмотря на распоряжение главы республики о введении режима повышенной готовности. При этом 17 организаций продавали товары, не входящие в перечень товаров и услуг первой необходимости. По все фактам проводятся проверки, - сообщает пресс-служба.
Также в рамках рейда были выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Нарушителями стали 35 жителей Сарапула, в отношении них составлены протоколы.
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В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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