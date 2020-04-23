23 Апр 2020 2020-04-23T15:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле (Удмуртия) в ходе рейдов выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 23 организации (магазины, ТЦ, бары, кафе) продолжали работать, несмотря на распоряжение главы республики о введении режима повышенной готовности. При этом 17 организаций продавали товары, не входящие в перечень товаров и услуг первой необходимости. По все фактам проводятся проверки, - сообщает пресс-служба.

Также в рамках рейда были выявлены факты нарушения режима самоизоляции. Нарушителями стали 35 жителей Сарапула, в отношении них составлены протоколы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Специалисты проверят, как отремонтированная Центральная площадь в Ижевске пережила зиму.

- Из-за ремонта путей в Ижевске изменится движение некоторых трамваев.

- В стране начинается внедрение электронных пропусков на время пандемии коронавируса. Узнали, появятся ли такие пропуска в Удмуртии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/775014" frameborder="0"></iframe> В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU