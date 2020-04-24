2020-04-24T09:28:04+03:00
Общество

Депутаты Гордумы Ижевска внесли поправки в муниципальный бюджет

В городе установят 50 новых камер видеонаблюдения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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23 апреля на сессии Гордумы депутаты Ижевска внесли поправки в городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, 12,8 млн рублей направят на установку и подключение 50 камер видеонаблюдения. 3,8 млн рублей выделено на обустройство контейнерных площадок во всех районах Ижевска. Также во избежание распространения коронавируса 731 тысяча рублей будет направлена на обработку мест общего пользования в многоквартирных домах.

На благоустройство города направят 43 млн рублей – запланирован ремонт дороги на улице Вадима Сивкова, ремонт гидротехнических сооружений, содержание дорог, не включенных в муниципальные контракты. А также разработка проектной документации на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Карла Маркса.

Еще 500 тысяч рублей выделят на подготовку проекта на ремонт подпорной стены на территории школы №76 и 2,48 млн рублей на завершение ремонта помещений и теневых навесов в детсаду №218.

В итоге, общий объем доходов бюджета с учетом принятых поправок составит 13,802 млрд руб., общий объем расходов – 14,125 млрд руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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