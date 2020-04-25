2020-04-25T12:33:53+03:00
Общество

Певица Зара поздравила молодоженов из Удмуртии во время онлайн-свадьбы

Это была первая свадьба в республике в прямом эфире
Дарья ПОРСЕВА
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25 апреля в Удмуртии состоялась первая онлайн-свадьба. Торжество решили проводить в интернете из-за введенного режима самоизоляции.

Во время эфира молодоженов Ирину и Альберта Гатауллиных поздравила заслуженная артистка России, певица Зара.

- Я рада поздравить вас с важным событием в вашей жизни. Ваша свадьба проходит в уникальном формате, вы первые, кто решился пригласить абсолютно всех желающих, подключив их в онлайн режиме. Дорогие мои, я желаю вам счастья, любви, а главное здоровья, сейчас это важно как никогда. Всегда ваша Зара, - сказала певица в прямом эфире.

Также к поздравлениям присоединился и глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что настойчивый Альберт очень переживал, что из-за режима самоизоляции торжество сорвется.

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- «Режим самоизоляции - не повод отказываться от свадьбы» - так подумали ижевчане Альберт и Ирина, которые решили перевести торжество в онлайн-формат. Радостное событие состоится 25 апреля. Как пройдет дистанционная вечеринка, выяснила «Комсомолка».

Первая онлайн-свадьба в Удмуртии.В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову. Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть! Поздравить молодых сможет любой желающий!

ИСТОЧНИК KP.RU

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