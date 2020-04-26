Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии

26 Апр 2020 2020-04-26T16:27:22+03:00

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Туристы из Удмуртии, которые застряли на Бали, прибыли в аэропорт Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным агентства, самолет уже совершил промежуточную посадку в Самаре. Там вышла часть пассажиров.

Помимо жителей Удмуртии на борту находились граждане из Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Башкирии, Татарстана, Крыма и Краснодарского края. Всего на самолете было 203 пассажира, 83 из них вышли в Сочи. Их изолировали на две недели в обсерваторе.

Ранее мы рассказывали, как живут ижевчане, которые застряли за границей из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU