«Застряли» на Бали и Фиджи: как живут ижевчане, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

В конце марта многие страны, в том числе Россия, закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса. Были отменены авиарейсы и жд-перевозки. Заложниками ситуации стали ижевчане, которые в этот момент находились за границей – в Индонезии, Фиджи и других. Как они живут, кто им помогает и когда они смогут вернуться домой, выяснила «Комсомолка»,

«ПЛЯЖИ ОХРАНЯЮТ, КАФЕ ЗАКРЫТЫ»

15 февраля Алина Нуриахметова вместе с подругой прилетела на Бали. Девушки ехали «дикарями» - сами купили авиабилеты, оплатили гостиницу. Сразу купили билеты в обратную сторону – на 10 марта. Через три недели они решили, что хотят немного задержаться в стране.

– Мы жили тут три недели и поняли, что нам тут комфортно. Тогда ситуация с коронавирусом была спокойной, поэтому я перенесла обратные билеты на 1 апреля, - рассказывает девушка.

Фото: личный архив Арины Нуриахметовой

Волноваться девушка начали уже ближе к дате вылета, ведь ситуация обострялась с каждым днем.

– Билет у меня был до Москвы, а мне нужно было попасть в Санкт-Петербург, и я боялась, что туда просто не доеду, так как меня «закроют» на карантин еще в Москве. Меньше чем за сутки нам пришло письмо, что рейс отменен вовсе и переносится на 5 апреля, – говорит Арина. – В это время как раз стали поступать новости из России, что тут все закрывается, на улицу без надобности выходить нельзя и мы с подругой решили остаться на Бали и переждать тут карантин. Аннулировали билеты, а потом узнали, что рейс отменили вовсе.

Сейчас девушки находятся здесь законно, так как правительство Индонезии выпустило постановление, что те, кто прилетел в страну после 4 февраля в продлении визы не нуждаются Фото: личный архив Арины Нуриахметовой

Сейчас девушка и ее подруга находятся на Бали. Работает Арина удаленно – девушка ведет онлайн проект для учителей. Несмотря на то, что в стране 3000 заразившихся, паники нет, на улицах пустынно.

– Закрыты пляжи, их охраняют, поэтому к морю мы попасть не можем. Закрыты все заведения, все сидят на виллах. Туристов мало, работы у людей нет, в отеле по одному два человека живут, – делится Арина.

«ЖДЕМ, КОГДА НАС ЗАБЕРУТ»

Не столь радужная история приключилась с ижевчанином Андреем Смирновым. Он летел из Новой Зеландию в Японию, с пересадкой в Фиджи. А по итоге «застрял» там.

– За пару дней мне моя авиакомпания прислала информацию, что перелет в Японию переносится на неделю. Я обрадовался, что целую неделю смогу тут провести, потратил кучу денег, чтобы уплыть на самый дальний остров, – рассказывает Андрей.

Сейчас мужчина за свой счет живет в отеле-резорте (на берегу океана). По его словам, пока непонятно, когда он сможет вернуться домой Фото: из телеграм-канала Андрея Смирнова

Но все планы Андрея рухнули в один момент.

– Через два дня мне сообщили, что на Фиджи нашли вирус, поэтому вводится карантин, а сообщение между островами закрывается, поэтому я вернулся обратно на главный остров Вити Леву, где располагается международный аэропорт, – говорит Андрей.

Фото: из телеграм-канала Андрея Смирнова

– Возможно, Россия пришлет сюда какой-то спасательный рейс, так как здесь я не один. Тут еще 26 русских. Мы на связи с российским консульством в Австралии (в Фиджи нет дипломатических представительств России). У них есть все наши данные, но пока они не могут ничего сделать. Второй вариант – просто ждать, когда на Фиджи откроется регулярное авиасообщение. Нас, конечно, консулы настраивают на первый вариант, а пока мы просто сидим и ждем, – говорит ижевчанин.

Дом, где сейчас живет Андрей Фото: из телеграм-канала Андрея Смирнова

По словам Андрея, застрять на Фиджи – самый уж и плохой вариант в такой ситуации.

– Я воспринимаю это как приключение. Поговорил с руководством отеля, они скостили мне цену почти в два раза, понимая мою ситуацию. Получается примерно 800 рублей за ночь на берегу океана в тихом красивом сказочном месте, утопающем в цветах. Туристов тут почти не осталось, есть еще несколько человек таких же зависших. Я живу один в пустом общем и самом дешевом номере. Завтрак и послеобеденный чай включены, – подытожил Андрей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «ЗАСТРЯЛ» ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Отвечает доцент кафедры теории и истории государства и права УдГУ Алексей Орлов:

Всем гражданам России, оказавшимся за рубежом в сложном положении, нужно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации. Также сообщить все свои данные и точное место нахождения.

Кроме этого, на сайте посольства России в соответствующем государстве размещается информация (контактные данные), необходимая для решения возникающих проблем, в том числе об организации возврата граждан. Также на сайте Министерства иностранных дел России размещен список адвокатов и юридических фирм, к услугам которых можно прибегнуть на территории соответствующего государства, услуги оплачиваются самостоятельно.

Вопросы компенсации «испорченного отдыха», очевидно, придется решать по возвращению, в том числе в судебном порядке, если не будет достигнуто соглашение об урегулировании убытков.

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