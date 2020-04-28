Сразу на пяти участках в Удмуртии начался ремонт дороги

28 Апр 2020 2020-04-28T10:45:58+03:00

В их числе три улицы в Ижевске

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27 апреля в Удмуртии сразу на пяти участках начался ремонт дорог. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во ВКонтакте.

Так, ремонт начался на улицах Халтурина, Сельской и переулке Раздельный в Ижевске. На участках уложат асфальт в два слоя, заменят бортовые камни, отремонтируют колодцы и тротуары. Работы планируется завершить в конце мая начале июня.

Что касается региональных трасс, ремонт начался на пересечении дорог Игра-Глазов и Глазов-Красногорское, а также на прилегающих к ним участках. Общая протяженность ремонтного участка составит 1 км, дорога будет покрыта в два слоя, а также специалисты укрепят обочины дороги асфальтобетонной крошкой. При этом на объездной села Селты будет уложен новый асфальт протяженностью более двух километров. Завершение работ планируется на конец июня.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU