27 апреля в Ижевск на поездах приехали 216 граждан

28 Апр 2020 2020-04-28T16:53:05+03:00

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27 апреля в Ижевск приехали на поездах 216 граждан. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Всех пассажиров поездов оповещают о прохождении процедуры пропуска в город через единственный выход на привокзальную площадь. Прибывшие находятся на социальной дистанции друг от друга. В палатке волонтеры из числа студентов-медиков измеряют температуру человека, затем он заполняет анкету, в которой указывается место, откуда выехал, цель приезда в Ижевск, контактные данные – телефоны и адреса, по которым приехавшие из других регионов будут находиться на 14-дневной самоизоляции, - сообщает пресс-служба.

Всех, у кого выявляют температуру или другие признаки заболевания, направляют в санитарную палатку, откуда при необходимости отвозят в инфекционную больницу.

На данный момент в базе данных около 500 граждан. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляют бригады, созданные в каждом районе Ижевска, которые проверяют наличие людей по указанным адресам на 3-й, 7-й и 12-й день карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU