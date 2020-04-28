2020-04-28T11:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка лекарств в Ижевске в период самоизоляции: как оформить заказ?

Услуга доступна при заказе от 500 рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске запустили социальную акцию по доставке безрецептурных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Услуга доступна при заказе от 500 рублей, чтобы лица старшего возраста не нарушали режим самоизоляции, доставка для них бесплатная. Во всех остальных случаях стоимость доставки составит 100 рублей. Для того, чтобы сделать заказ нужно позвонить по номерам +7 (3412) 399 399, 399 010, оплата производится на месте, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в связи с неблагополучной обстановкой с коронавирусом в республике, людям старше 65 лет рекомендовано не посещать общественные места и не пользоваться общественным транспортом. Так как они находятся в группе особого риска. У пожилых из-за хронических заболеваний и в целом нагрузки на иммунную систему есть риск осложнений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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