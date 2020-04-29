29 Апр 2020 2020-04-29T09:07:04+03:00

В ходе рейдов будут выявляться водители в состоянии опьянения

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В Удмуртии в майские праздники пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- с 1 по 5 мая 2020 года в республике пройдут рейды на выявление пьяных водителей. Также сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять всех въезжающих в Удмуртию с целью недопущения распространения коронавируса. Всем прибывшим выдается уведомления о соблюдении режима самоизоляции, - сообщает ведомство.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Водителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и призывают проявить сознательность и соблюдать ограничительные меры, введенные в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU