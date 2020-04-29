Суд по делу о хулиганстве российского чиновника в ижевском аэропорту перенесли

29 Апр 2020 2020-04-29T07:12:18+03:00

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Завьяловский районный суд Удмуртии перенес рассмотрение дела бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова о мелком хулиганстве. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и проживание чиновника в Москве. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, что ранее Дмитрий Овсянников прошел мимо контроля ижевского аэропорта, отказавшись показывать документы и посадочный билет. А при просьбе сотрудников авиационной безопасности предъявить их, бывший чиновник начал нецензурно выражаться. Сам Овсянников утверждал, что инцидента не было: он выполнил все требования.

Из-за скандала замминистра исключили из партии «Единая Россия», а глава минпромторга России Денис Мантур и вовсе заявил, что «такое неподобающе поведение недопустимо ни для кого» и «Овсянников в этой работе участвовать уже не будет».

13 апреля стало известно, что Овсянникова осводили от должности замминистра.

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ИСТОЧНИК KP.RU