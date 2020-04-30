2020-04-30T16:55:47+03:00
Общество

Фонтан в виде слона появится в одном из дворов Ижевска

Раньше рядом с этим местом жил Михаил Калашников
Анастасия Захарова
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Фото: архив жителей домаФото: архив жителей дома
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В Ижевске благоустроят двор около дома по адресу: ул. Пушкинская, 190. Изюминкой станет фонтан в виде слона, кстати, подобный объект уже был в этом дворе. Об этом журналисту «Комсомолке» рассказали в управляющей компании дома «Гарант Сервис».

- В 50-е годы 20 века здесь был фонтан в виде слона, где жители скрашивали досуг и общались с соседями. Кстати, около фонтана отдыхал после работы на заводе М.Т. Калашников, прежде проживавший в соседнем доме (ул. Пушкинская, д. 194А), а также другие ветераны войны и выдающиеся личности, - рассказали в управляющей компании.

Фонтан отремонтируют за счет инвестора: он выделил более 1 млн рублей на восстановление чаши. Также рядом обустроят газон. Потом собственники планируют установить во дворе забор, качели, скамейки и высадить новые деревья. Эти работы проведут либо за счет инвесторов, либо жителей двора. В прошлом году здесь уже сделали капремонт теплотрассы.

Кстати, помимо М.Т. Калашникова двор связан еще и с другой легендарной для республики личностью - первым заслуженным журналистом Удмуртии Галиной Морозовой. Она жила в этом доме с 1990 по 2003 годы. На фасаде здания висит мемориальная доска, посвященная ей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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