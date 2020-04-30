2020-04-30T16:52:38+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные?

3 мая по прогнозам синоптиков ожидается самая холодная ночь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Впереди праздничные дни в необычных условиях - в режиме самоизоляции. Рассказываем о погоде на ближайшие дни, чтобы знать, в чем можно выйти на балкон.

Так, по данным Удмуртского гидрометцентра, 1 и 2 мая местами по республике ожидаются дожди, ночью возможно со снегом. По данным сервиса Яндекс погода 1 мая, в пятницу, днем ожидается +9…+10 градусов, ночью +3…+5 градусов, небольшой дождь.

2 мая, днем +9…+10 градусов, облачно с прояснениями, ночью +1…+3 градуса.

3 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается самая холодная ночь - до -3…+2 градусов. Днем ожидается +11…+13 градусов, ясно.

В последующие дни температура будет только повышаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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