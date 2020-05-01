Всероссийская акция «Георгиевская лента» пройдет в Удмуртии в новом формате

1 Май 2020 2020-05-01T08:11:30+03:00

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В Удмуртии стартует традиционная всероссийская акция «Георгиевская лента». Так, с 4 мая получить ленточку можно будет в продуктовых магазинах, аптеках, АЗС и других общественных местах.

Кроме того, часть ленточек передадут для распространения другим структурам, работающим в данный период – например, полиции и органам государственной власти. Об этом рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Кстати, в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году акция пройдет не только в офлайн, но и в онлайн режиме. Так, 28 апреля в социальных сетях стартовал одноименный челлендж. Для участия нужно сделать фото с Георгиевской лентой и выложить ее в соцсетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото рекомендуется передать эстафету еще 5 друзьям.

В случае отсутствия Георгиевской ленты можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram* и функцию «История».

*инстаграм

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ИСТОЧНИК KP.RU