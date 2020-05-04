18 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии

4 Май 2020 2020-05-04T08:16:39+03:00

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4 мая в Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Алнашского района, 2 Завьяловского района, по одному заболевшему в Граховском и Кезском районах. По каждому вновь выявленному случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - написал он.

Александр Владимирович также отметил, что в числе заболевших – 4 ребенка.

- Личный пример и беседа с детьми о необходимости соблюдения режима самоизоляции могут уберечь их от риска заражения инфекцией, - добавил он.

Всего в Удмуртии 332 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. 66 человек выздоровели, 10 скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU