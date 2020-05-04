Завышение наценок и поставка без договоров: прокуратора Удмуртии выявила нарушения при выдаче продуктовых наборов школьникам

4 Май 2020 2020-05-04T14:05:57+03:00

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Прокуратура Удмуртии выявила нарушения при выдаче продуктовых наборов малообеспеченным и многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в некоторых школах продукты поставлялись без заключенных договоров, нарушался порядок внесения изменений в контракты и завышались максимальные оценки на отдельные единицы.

- Например, в 13 школ Устиновского района г. Ижевска организаторами питания поставлены продуктовые наборы без внесения соответствующих изменений в муниципальные контракты, в 19 школ Октябрьского района г. Ижевска – вообще без заключения каких-либо договоров. Аналогичные нарушения закона выявлены в общеобразовательных организациях Шарканского, Якшур-Бодьинского районов, Первомайского, Индустриального, Ленинского районов г. Ижевска, - рассказали в прокуратуре.

Ижевская школа №31 завысила наценку на продуктовые наборы на 30%. А в Глазовском районе индивидуальный предприниматель поставлял яблоки, манную крупу и печенье от 43 до 60% дороже.

- По результатам проверки директорам школ и организаторам питания внесены представления об устранении нарушений порядка ценообразования на продукты питания, возбуждено 3 дела об административном правонарушении, санкция которой предусматривает наложение на юридических лиц штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения наценок, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU