2020-04-30T17:00:31+03:00
Общество

Многодетным и малообеспеченным семьям Ижевска с 1 мая начнут выдавать продуктовые наборы

Первую партию раздадут с 1 по 3 мая
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 1 мая начнут выдавать продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Первые партии, которые мы сегодня уже получим, тут же готовятся к раздаче и с 1 по 3 мая мы раздадим все продуктовые наборы. Все будет происходить через школы. Составлены логистические маршруты, мы понимаем, кто в какие сроки и в какую школу должен прийти, - рассказал глава города.

Олег Николаевич рассказал, что в случае, если родители не могут забрать наборы в установленное время, то нужно просто позвонить в школу и предупредить, что заберут продукты позже.

С 1 по 3 мая планируется раздать более 35 тысяч наборов.

Напомним, получить такой набор имеют право определенные категории семей, воспитывающих дошкольников и школьников с 1 по 11 класс – многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с детьми инвалидами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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