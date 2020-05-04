Горячая линия психологической помощи для медработников заработала в Удмуртии

4 Май 2020 2020-05-04T16:05:33+03:00

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Для медработников Удмуртии, которые лечат больных коронавирусом, заработала горячая телефонная линия по оказанию психологической помощи. Открыли ее сотрудники центра Республиканской академии управления, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Проконсультироваться бесплатно можно по телефонам +7 (3412) 97-25-20 (начиная с 5 мая с 9:00 до 17:00) и 8-912-756-50-23 (в любое время).

- Тем, кто лечит, кто спасает, сейчас нередко тоже нужна «скорая» помощь – психологическая. Именно поэтому важна эта «горячая» линия. Я очень надеюсь, что она будет пользоваться спросом у наших медиков, - прокомментировала Ирина Макарычева, советник главы Удмуртии по вопросам кадровой политики.

Отметим, что всего в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая. Из них 66 человек выздоровели, 10 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU