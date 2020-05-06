Заведующая детским отделением инфекционной больницы Удмуртии рассказала, как дети переносят коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T07:18:07+03:00

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Коронавирус не выбирает, им болеют не только взрослые. Так, в Удмуртии по состоянию на 5 мая зарегистрировали троих детей с подтвержденным анализом на коронавирус. Заведующая детским отделением инфекционной больницы республики Ирина Ярмолаева рассказала, как дети переносят инфекцию.

- Коронавирусная инфекция протекает у детей легко, у некоторых вообще без симптомов. У тех детей, у которых болезнь протекала с пневмонией, все обошлось без осложнений. В основном дети поступают в семейных очагах вместе с родителями. Как правило, они откуда-то вернулись или общались с теми, кто приехал из-за границы или других регионов России. Случаев, когда дети были источниками инфекции, не было, - цитирует Ирину Ярмолаеву оперштаб Удмуртии.

Напомним, по состоянию на 5 мая в республике зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 69 человек выздоровели. 10 летальных случаев. Состояние заболевших: 205 в удовлетворительном состоянии, 51 средней степени тяжести, 9 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU