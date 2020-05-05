Глава Удмуртии прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T15:02:27+03:00

Он отметил, что у всех умерших были зарегистрированы хронические заболевания в тяжелой форме

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Накануне во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса. По его словам, среди умерших 6 мужчин и 4 женщины старше 50 лет.

— У всех умерших были зарегистрированы хронические заболевания в достаточно тяжелой форме. У четверых из умерших были злокачественные новообразования последней стадии, у троих человек – хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у одной женщины перенесенный инсульт в тяжелой форме, у одного мужчины осложненное течение сахарного диабета. И одна женщина, мы знаем, что она была ВИЧ-инфицированна, но пока я не могу говорить итоговый диагноз, по какой причине, — отметил глава региона.

По его словам, очевидно, что коронавирусная инфекция ускорила у этих людей протекающие тяжелые процессы.

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ИСТОЧНИК KP.RU