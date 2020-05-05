Глава Удмуртии прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса
Накануне во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса. По его словам, среди умерших 6 мужчин и 4 женщины старше 50 лет.
— У всех умерших были зарегистрированы хронические заболевания в достаточно тяжелой форме. У четверых из умерших были злокачественные новообразования последней стадии, у троих человек – хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у одной женщины перенесенный инсульт в тяжелой форме, у одного мужчины осложненное течение сахарного диабета. И одна женщина, мы знаем, что она была ВИЧ-инфицированна, но пока я не могу говорить итоговый диагноз, по какой причине, — отметил глава региона.
По его словам, очевидно, что коронавирусная инфекция ускорила у этих людей протекающие тяжелые процессы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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