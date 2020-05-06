2020-05-06T14:24:20+03:00
Политика

Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей

Им стал директор ООО «Инком» Владимир Паршин
Дарья ПОРСЕВАКРАСИЛЬНИКОВ Михаил
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Депутаты госсовета Удмуртии, традиционно, отчитались о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на официальном сайте республиканского парламента.

Так, самым богатым депутатом стал директор ООО «Инком» Владимир Паршин – за прошлый год он заработал 118,5 млн рублей. В его собственности 22 жилых дома, нежилое помещение, более 100 земельных участков, сооружения и машина «Мерседес Бенц».

На втором месте по доходам оказался гендиректор ООО «Цветы Удмуртии» Андрей Волков – он за год заработал 114,86 млн рублей. В собственности депутата пять земельных участков, четыре дома, три квартиры, два гаража, баня, объект незавершенного строительства и доля в помещении, моторная лодка и прицеп.

Третий в списке - руководитель ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексей Малюк. Он заработал за 2019 год 79,26 млн рублей. В собственности депутата семь земельных участков, два нежилых помещения, четыре здания и доля в квартире, гидроцикл, моторное судно, три снегохода и два прицепа.

Напомним, тройка лидеров не изменилась с прошлого года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей
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