Группу подростков из Удмуртии на лодке унесло течением

6 Май 2020 2020-05-06T16:44:39+03:00

У мальчиков не было ни спасательных жилетов, ни весел

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии спасатели ОСВОД помогли группе подростков выбраться с середины реки Камы. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД республики.

- 6 мая около 16 часов четверо подростков 14-15 лет на двухместной лодке выплыли на середину Камы. При этом у ребят не было ни спасательных жилетов, ни весел, они пытались грести доской. Сильным течением лодку вынесло на середину Камы, чудом их не снесло на дноуглубительную машину. Ребята пытались ухватиться за бакен, но удержаться за него не смогли. Течением их принесло к затопленному безымянному острову. Лодка начала путаться в деревьях, выглядывающих из воды. Залезть на деревья у мальчишек тоже не получилось, - говорится в сообщении.

Подросткам помогли выбраться общественные спасатели Сарапульского отделения ОСВОД Удмуртии. Ребята и лодка доставлены на берег Сарапула и переданы сотрудникам транспортной полиции.

Спасатели напоминают, что детям до совершеннолетия без взрослых нельзя находиться у водоема и на маломерных судах. Соблюдайте режим самоизоляции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU