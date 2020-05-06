Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей

6 Май 2020 2020-05-06T16:29:00+03:00

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В Удмуртии депутаты госсовета предоставили данные о заработке за 2019 год. Самым «бедным» депутатом оказался руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов – он заработал за год 518 тысяч рублей.

В собственности у Юнусова земельные участки, жилой дом, две квартиры, два гаража и нежилые помещения. А также машина «Мерседес Бенц».

Немного больше за 2019 года заработали директор ООО «Светоч» Ольга Новгородцева – 520 тысяч рублей и председатель ассоциации крестьянских хозяйств кооперативов и личных подворий Удмуртии Михаил Лебедев — 562 тысяч рублей.

Напомним, традиционно в мае депутаты госсовета Удмуртии отчитываются о доходах за прошлый год. Самый богатый депутат в 2019 году заработал 118,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU