Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
В Удмуртии депутаты госсовета предоставили данные о заработке за 2019 год. Самым «бедным» депутатом оказался руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов – он заработал за год 518 тысяч рублей.
В собственности у Юнусова земельные участки, жилой дом, две квартиры, два гаража и нежилые помещения. А также машина «Мерседес Бенц».
Немного больше за 2019 года заработали директор ООО «Светоч» Ольга Новгородцева – 520 тысяч рублей и председатель ассоциации крестьянских хозяйств кооперативов и личных подворий Удмуртии Михаил Лебедев — 562 тысяч рублей.
Напомним, традиционно в мае депутаты госсовета Удмуртии отчитываются о доходах за прошлый год. Самый богатый депутат в 2019 году заработал 118,5 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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