50-метровый бассейн в Ижевске: фоторепортаж со стройки

7 Май 2020 2020-05-07T06:43:35+03:00

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Строительство 50-метрового бассейна на улице Советской в Ижевске возобновили. Теперь планируемый срок сдачи - середина 2021 года.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Началась грандиозная стройка еще в 2013 году, а к 2015 году ее собирались завершить. Однако из-за проблем с финансирование объект заморозили, на завершение работ требовалось 450 млн рублей. В 2019 году строительство собирались подложить, но это опять не удалось. Теперь бассейн продолжит строиться на федеральные средства.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

- Формально состояние готовности на тот момент (2014 год – прим. ред.) было 24%, но, когда начались работы, стало понятно, что процент готовности меньше, и пришлось что-то переделывать. А вообще, проект - 2007 года, и сейчас сильно поменялось эстетическое восприятие объекта. Мы ищем дизайнерские решения, которые позволят сделать его современным, но и уложиться в сроки, - рассказал министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

В настоящее время основные работы ведутся в административном корпусе: прокладываются инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы, укладывается кровля. Лишь затем начнут устанавливать фермы (стержни - прим. ред.) и заливать чашу бассейна. Кстати, фермы прежде уже были установлены, но так как в 2014 году стройку не законсервировали, они пришли в негодность, и их требуется монтировать заново.

Строительство 50-метрового бассейна в Ижевске.Стройка замораживалась и переносилась несколько раз

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ИСТОЧНИК KP.RU