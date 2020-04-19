50-метровый бассейн планируют достроить в Ижевске к 2021 году

19 Апр 2020 2020-04-19T07:19:35+03:00

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50-метровый бассейн достроят в Ижевске ко 2 кварталу 2021 года. Об этом сообщил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

- В 2020 году инвестиционный проект «Строительство 50-метрового плавательного бассейна в г. Ижевске» включен в федеральный проект и получит поддержку из федерального бюджета. После зимнего перерыва генеральный подрядчик с каждым днем набирает темпы строительства, и к концу апреля планирует выйти на проектную мощность, - написал Варшавский на своей странице «ВКонтакет»

Напомним, возведение 50-метрового бассейна на ул. Советской в Ижевске началось еще в 2013 году за счет средств ПАО «Газпром». Сдать объект планировали в 2015 году, однако из-за проблем с финансирование сроки были сдвинуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU