Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?
Владелец ресторанной сети «Welcome Group*» Максим Коновалов не может прогнозировать, когда заведения общепита откроются в Ижевске вновь. Он сообщил об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM, 12+).
В Ижевске начали закрываться кафе, сколько заведений общепита не выйдет из "самоизоляции"?
Больше всего его огорчает, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора и другим косвенным признакам кинотеатры, фитнесклубы и рестораны будут открываться в последнюю очередь. По его словам, это соответствует тому, как государство относится к индустрии ресторанного бизнеса в целом.
Пока Максим Коновалов закрыл только один ресторан, он намеревался сделать это раньше, до пандемии, так что прекращение работы заведения стало плановым. Какие меры предпринимает ресторатор, чтобы сохранить бизнес и сколько кафе закроется в Ижевске по его прогнозам, слушайте в подкасте.
*Велкам Групп
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ИСТОЧНИК KP.RU
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