В больнице Ижевска находится 12 беременных, которые контактировали с заболевшими коронавирусом
В ГКБ №7 Ижевска находятся 12 беременных женщин, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщается на странице оперштаба Удмуртии, со ссылкой на вице-премьера республики Анастасию Муталенко.
- Две мамы, которые также из числа контактных, уже родили абсолютно здоровых детей. У нас беременных с подтвержденных диагнозом в Удмуртии нет. Но ГКБ №7 готова к приему таких пациенток с положительной коронавирусной инфекцией. Потоки жестко разделены, для них выделен целый этаж, персонал обучен, есть все необходимые средства защиты, - отметила Анастасия Муталенко.
Также вице-премьер республики рассказала о состоянии детей, у которых подтвердился коронавирус. По ее словам, один ребенок уже вылечился и находится дома – 10-летний мальчик из села Алнаши.
На данный момент на стационарном лечении находится трое детей, они вместе с мамами. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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