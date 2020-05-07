В больнице Ижевска находится 12 беременных, которые контактировали с заболевшими коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T16:56:13+03:00

При этом уже две женщины из числа контактных уже родили здоровых детей

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В ГКБ №7 Ижевска находятся 12 беременных женщин, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщается на странице оперштаба Удмуртии, со ссылкой на вице-премьера республики Анастасию Муталенко.

- Две мамы, которые также из числа контактных, уже родили абсолютно здоровых детей. У нас беременных с подтвержденных диагнозом в Удмуртии нет. Но ГКБ №7 готова к приему таких пациенток с положительной коронавирусной инфекцией. Потоки жестко разделены, для них выделен целый этаж, персонал обучен, есть все необходимые средства защиты, - отметила Анастасия Муталенко.

Также вице-премьер республики рассказала о состоянии детей, у которых подтвердился коронавирус. По ее словам, один ребенок уже вылечился и находится дома – 10-летний мальчик из села Алнаши.

На данный момент на стационарном лечении находится трое детей, они вместе с мамами. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU