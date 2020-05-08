Вечный огонь погасили утром 8 мая в Ижевске
8 мая с 7.00 до 10.00 рабочие перекрыли газ, питающий Вечный Огонь в Сквере Победы в Ижевске. Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки ко Дню Победы.
Систему Вечного огня проверяют и ремонтируют каждый год, чтобы он безупречно горел не только в дни празднования, и огонь не могли потушить ни ветер, ни дождь, ни даже ураган. Для технических работ на мемориале привлекаются высококвалифицированные специалисты, которые проводят все необходимые работы в кратчайшие сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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