2020-05-08T06:57:29+03:00
Общество

Вечный огонь погасили утром 8 мая в Ижевске

Символ народной памяти будут ремонтировать
Жанна Ситникова
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В Ижевске ремонтируют Вечный огоньВ Ижевске ремонтируют Вечный огоньФото: Сергей ГРАЧЕВ
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8 мая с 7.00 до 10.00 рабочие перекрыли газ, питающий Вечный Огонь в Сквере Победы в Ижевске. Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки ко Дню Победы.

Систему Вечного огня проверяют и ремонтируют каждый год, чтобы он безупречно горел не только в дни празднования, и огонь не могли потушить ни ветер, ни дождь, ни даже ураган. Для технических работ на мемориале привлекаются высококвалифицированные специалисты, которые проводят все необходимые работы в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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