Концерт во дворе: в Ижевске продолжают поздравлять ветеранов с Днем Победы

7 Май 2020 2020-05-07T18:36:05+03:00

Такие концерты организовали, чтобы ветераны могли принять поздравления, несмотря на режим самоизоляции

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В Ижевске продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Так, 7 мая мини-концерт прошел во дворе улицы Союзная.

Большая часть мероприятий 9 Мая в Ижевске пройдет в онлайн режиме 00:00 00:00

Камерный хор П.И. Чайковского исполнил песни военных лет для Чистякова Ивана Алексеевича – воевал в танковом батальоне, также поздравления приняли труженицы тыла и дети войны.

Точно такие же концерты будут проходить 9 мая во всех дворах, где живут ветераны.

Напомним, «Комсомолка» подготовила программу мероприятий в День Победы (подробнее).

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Сегодня - история ижевского ветерана Виктора Попова, прошедшего во время войны от Киева до Праги. Не пожалейте времени.

Концерт во дворе: как в Ижевске поздравляют ветеранов с Днем Победы.Необычные концерты проходят в эти дни в разных дворах Ижевска. Так, сегодня, 7 мая, у дома на улице Союзная, 145 камерный хор П.И. Чайковского поздравляет ветеранов и тружениц тыла, которые живут в этом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU