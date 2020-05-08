Пешеходные переходы и новые дорожные знаки появятся в Ижевске
В Ижевске установят несколько новых знаков и оборудуют пешеходные переходы. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации столицы Удмуртии. Рассказываем о дорожных изменениях.
Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах Планерная напротив дома №1, Циолковского напротив дома №17 и на переулке Госстраха (с восточной стороны), на участке от дома №25 до ул. Грибоедова.
Знаки «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку» на проезжей части по улице Кирова и Пушкинская. Дорожный знак «Парковка» с табличками «Способ постановки» и «Время действия» (06:00-23:00) установят напротив дома №70 по улице Баранова. Также знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды» появятся напротив дома №78 по улице Горького.
«Лежачего полицейского» установят в зоне пешеходного перехода по улице Сурикова, напротив школы №64.
Еще запретят стоянку по проезду в районе дома №15 по улице Советская. А знак «Тупик» появится по улице Азина напротив дома №78.
Также в Ижевске организуют нерегулируемый пешеходный переход с южной стороны перекрестка улиц Циолковского и Гольянский поселок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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