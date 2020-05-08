2020-05-08T11:14:15+03:00
Общество

Пешеходные переходы и новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Рассказываем о дорожных изменениях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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В Ижевске установят несколько новых знаков и оборудуют пешеходные переходы. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации столицы Удмуртии. Рассказываем о дорожных изменениях.

Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах Планерная напротив дома №1, Циолковского напротив дома №17 и на переулке Госстраха (с восточной стороны), на участке от дома №25 до ул. Грибоедова.

Знаки «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку» на проезжей части по улице Кирова и Пушкинская. Дорожный знак «Парковка» с табличками «Способ постановки» и «Время действия» (06:00-23:00) установят напротив дома №70 по улице Баранова. Также знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды» появятся напротив дома №78 по улице Горького.

«Лежачего полицейского» установят в зоне пешеходного перехода по улице Сурикова, напротив школы №64.

Еще запретят стоянку по проезду в районе дома №15 по улице Советская. А знак «Тупик» появится по улице Азина напротив дома №78.

Также в Ижевске организуют нерегулируемый пешеходный переход с южной стороны перекрестка улиц Циолковского и Гольянский поселок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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