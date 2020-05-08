Житель Удмуртии спас мужчину из горящего дома
В Удмуртии житель Можгинского района Юрий Журавлев спас мужчину из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- Сообщение о пожаре поступило в 18:22 – горит одноэтажный дом. Юрий, который жил напротив сразу бросился на помощь. Буквально на ощупь мужчина нашел в доме соседа и потащил его к двери. На выходе ему помогли подоспевшие односельчане. После этого мужчина помогал пожарным тушить дом и трижды заходил в горящее помещение, - сообщает пресс-служба.
Главное управление МЧС России по Удмуртии выражает огромную благодарность Юрию Журавлеву за мужество и отвагу на пожаре и будет ходатайствовать о представлении героя к награде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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