Перенос праздничного салюта 9 мая 2020 в Ижевске: на какое число переносят и почему
В Ижевске власти приняли решение перенести праздничный салют 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики.
- Сейчас мы приняли решение перенести праздничный салют. Напомню, в прошлом году на набережной и Центральной площади Ижевска салют смотрели порядка 15 тысяч человек. Но в условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы не можем рисковать здоровьем людей, - отметил Сергей Смирнов.
Также по словам руководителя администрации главы и правительства, все мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут онлайн.
- Мероприятий запланировано немало – пройдут концерты под окнами ветеранов, мы все вместе с балконов споем песню День Победы, уже реализуем проект «Сад Памяти». А завтра, 9 мая, ровно в 23 часа приглашаю всех смотреть трансляцию салюта на федеральных телеканалах, - заключил Сергей Смирнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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