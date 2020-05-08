2020-05-08T13:52:10+03:00
75 лет Великой Победы

Перенос праздничного салюта 9 мая 2020 в Ижевске: на какое число переносят и почему

Ранее посмотреть на салют на набережную города приходило около 15 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске власти приняли решение перенести праздничный салют 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики.

- Сейчас мы приняли решение перенести праздничный салют. Напомню, в прошлом году на набережной и Центральной площади Ижевска салют смотрели порядка 15 тысяч человек. Но в условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы не можем рисковать здоровьем людей, - отметил Сергей Смирнов.

Также по словам руководителя администрации главы и правительства, все мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут онлайн.

- Мероприятий запланировано немало – пройдут концерты под окнами ветеранов, мы все вместе с балконов споем песню День Победы, уже реализуем проект «Сад Памяти». А завтра, 9 мая, ровно в 23 часа приглашаю всех смотреть трансляцию салюта на федеральных телеканалах, - заключил Сергей Смирнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- День Победы 2020 в Удмуртии: какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии: «Мы не даем разрешения открываться непродовольственным магазинам 12 мая»
128 вахтовиков прилетело в Удмуртию спецбортом
С 12 мая суды Удмуртии возобновляют работу
Прием заявок на конкурс «ДаУР!» в Удмуртии продлили
Перенос праздничного салюта 9 мая 2020 в Ижевске: на какое число переносят и почему
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Водителей Удмуртии предупреждают о затрудненном движении на участках ремонтных работ
Полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже магазина в Ижевске
Водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий грузовик
Пешеходные переходы и новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Сотрудникам телеканала RT сделали скрининг-тесты на антитела к COVID-19
Многодетная семья из Удмуртии стали героями сюжета программы «Человек и закон»
53-летний житель Удмуртии обвиняется в покушении на убийство
50 камер видеонаблюдения планируют установить в Ижевске
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
Житель Удмуртии спас мужчину из горящего дома
Паводок в Ижевске прошел без эксцессов
Вечный огонь погасили утром 8 мая в Ижевске
Удмуртия вошла в список регионов с высокой смертностью от коронавируса
Онлайн: как в Ижевске наносят дорожную разметку
Концерт во дворе: в Ижевске продолжают поздравлять ветеранов с Днем Победы
За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции
Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?
В больнице Ижевска находится 12 беременных, которые контактировали с заболевшими коронавирусом
С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 1512 человек
Телеканал RT 9 мая покажет полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага»
Тело мужчины обнаружили спасатели на реке в Удмуртии