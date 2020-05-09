На территории бывшего арсенала в Пугачево горит сухая трава

9 Май 2020 2020-05-09T16:21:43+03:00

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В Пугачево (Удмуртия) на территории бывшего арсенала очевидцы заметили дым. Жители опасаются взрывов как несколько лет назад. Граждан успокоил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

- Просьба сохранять спокойствие, на технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы. Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет, - написал Сергей Юрин в соцсетях.

Фото: Сергей Юрин

Также по словам главы района все оперативные службы на месте происшествия, ситуация под контролем.

Напомним, взрывы в селе Пугачево были в мае 2018 года. Подробнее.

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- Началась жара и жители села Пугачево переживают, что вновь снаряды будут взрываться. Глава района рассказал, какие работы по утилизации запланированы в этом году и почему еще территория опасна.

ИСТОЧНИК KP.RU