На территории бывшего арсенала в Пугачево горит сухая трава
В Пугачево (Удмуртия) на территории бывшего арсенала очевидцы заметили дым. Жители опасаются взрывов как несколько лет назад. Граждан успокоил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
- Просьба сохранять спокойствие, на технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы. Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет, - написал Сергей Юрин в соцсетях.
Фото: Сергей Юрин
Также по словам главы района все оперативные службы на месте происшествия, ситуация под контролем.
Напомним, взрывы в селе Пугачево были в мае 2018 года. Подробнее.
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- Началась жара и жители села Пугачево переживают, что вновь снаряды будут взрываться. Глава района рассказал, какие работы по утилизации запланированы в этом году и почему еще территория опасна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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