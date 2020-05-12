В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели

12 Май 2020 2020-05-12T12:13:26+03:00

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Компания ООО «Удмуртские коммунальные системы» проведет испытания тепловых магистралей. В связи с этим горячую воду отключат в центральной части Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 12 по 25 мая не будет горячей воды по адресам: В.Сивкова 182, 184, 186, 188, 194;

- К. Маркса 218, 222;

- Коммунаров 285;

- Красноармейская 173, 175;

- Красногеройская 12, 14, 16, 21, 25, 35;

- Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52;

- Пушкинская 202, 204, 206, 213, 215.

А с 15 по 25 мая в рамках второго этапа проверки не будет горячей воды по адресам:

- В. Сивкова 259а, 265а;

- К. Маркса 263, 265, 267, 269, 271, 272а,273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302, 302а;

- Кирова 111, 111а, 111б, 113;

- М. Горького 73, 74а, 79, 84, 86, 90, 90 к.1, 150, 152, 154, 156, 156а, 156б, 158в;

- Милиционная 4, 14;

- Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

Горожан просят быть внимательными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер. При обнаружении повреждений нужно сообщить по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU