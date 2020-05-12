На площади у Михаило-Архангельского собора в Ижевске вандал сломал пасхальное яйцо
В Ижевске в ночь с 7 на 8 мая на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора вандал разрушил пасхальное яйцо. Об этом сообщается на странице собора.
- Вандал сломал светодиодное пасхальное яйцо, которое по традиции украшает площадь перед Михаило-Архангельским кафедральным собором в дни празднования Пасхи. Преступника ищет полиция, - говорится в сообщении.
Также представители собора отметили, что светодиодное яйцо было изготовлено специально для Ижевска мастерами из Санкт-Петербурга.
Напомним, зимой вандалы сломали одну из ледяных скульптур, построенных в рамках ежегодного фестиваля (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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