2020-05-13T12:02:54+03:00
Общество

12 мая ушла из жизни главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы

Маргарите Ивановой было 74 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Фото: Вера КожевниковаФото: Фото: Вера Кожевникова
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В Ижевске на 75 году жизни скончалась главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, доктор исторических наук, профессор Маргарита Иванова. Об этом сообщили представители Удмуртского федерального исследовательского центра.

- Место и время прощания : г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе,67, прощальный зал ООО "Небеса сервис", 14 мая с 10:00 до 11:00, - говорится в сообщении.

Также соболезнования выразил Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев.

- Человек с большим сердцем, инициативный и неравнодушный, она внесла неоценимый вклад в развитие Удмуртии и всей нашей страны кропотливой научной и исследовательской работой, педагогической и публицистической деятельностью. Благодаря колоссальному труду Маргариты Григорьевны в Удмуртии появился первый музей-заповедник средневековой культуры финно-угорских народов России «Иднакар», началось возрождение народных промыслов и ремёсел, возрос интерес общества к самобытной культуре и истории удмуртского народа, - отметил Владимир Невоструев.

Похороны Маргариты Ивановой состоятся завтра, 14 мая, в селе Можга Можгинского района Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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